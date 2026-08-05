Песни в стиле кантри лидируют в рейтинге Hot 100.

Впервые в истории в пятерку лучших вошли все песни в стиле кантри, включая песни Тейлор Свифт, Эллы Лэнгли и Стеллы Левти (Taylor Swift, Ella Langley, and Stella Lefty) Нельзя отрицать, что это было лето музыки кантри.
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