Песни в стиле кантри лидируют в рейтинге Hot 100.

Впервые в истории в пятерку лучших вошли все песни в стиле кантри, включая песни Тейлор Свифт, Эллы Лэнгли и Стеллы Левти (Taylor Swift, Ella Langley, and Stella Lefty) Нельзя отрицать, что это было лето музыки кантри.