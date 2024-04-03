Театр абсурда
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Театр абсурда

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В аэропорту Анталии русские не стерпели хамства – выстроились в стену перед британцами. Пришлось звать турецкую полицию

В аэропорту Анталии русские не стерпели хамства – выстроились в стену перед британцами. Пришлось звать турецкую полицию

28.03.2024 был свидетелем и участником занятного проявления санкционного давления на людей. У нас был вылет в Москву из Анталии авиакомпанией Southwind, должны были бортом 777 вернуть на родину порядка 550 туристов.

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