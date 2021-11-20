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Украинские силовики три раза за сутки нарушили перемирие с ДНР

Украинские силовики три раза за сутки нарушили перемирие с ДНР

За минувшие сутки украинские силовики трижды нарушили перемирие в Донбассе, заявили журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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