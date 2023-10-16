Труп с ножом в сердце: умер знаменитый российский артист

ЕЯ

Елена Янкова

Непонятно кто же на самом деле художник, певец или артист. С жиру бесятся обкурятся обколятся а потом кто во что горазд. Вот об этом наши журналюги продажные пишут, лучше бы писали про ребят, которые возвращаются с войны, кому какая помощь нужна, так нет ,мусолят про эту богему читать противно.