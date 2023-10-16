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Труп с ножом в сердце: умер знаменитый российский артист

Труп с ножом в сердце: умер знаменитый российский артист

Ужасная трагедия разыгралась в Санкт-Петербурге. В городе на Неве в собственной квартире обнаружено тело знаменитого российского художника и музыканта Гавриила Лубнина.

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Комментарии
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ЕЯ
Елена Янкова
Непонятно кто же на самом деле художник, певец или артист. С жиру бесятся обкурятся обколятся а потом кто во что горазд. Вот об этом наши журналюги продажные пишут, лучше бы писали про ребят, которые возвращаются с войны, кому какая помощь нужна, так нет ,мусолят про эту богему читать противно.
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1 д.
fr
fer r
артист, вестимо. и с войны идут сейчас в том числе артисты. под формой не видно. а наколютмя и обкурятся и безо всякой богемы, только оставят за собой вместо книжки плохих стихов и пары картинок лужу блевотины. вот и вся суть.
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18 час.

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