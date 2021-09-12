В США предрекли Франции быстрое поражение в случае войны с Россией

MM24ПолитикаВ США предрекли Франции быстрое поражение в случае войны с РоссиейФранция не сможет оказывать России долгое сопротивление в случае войны, считают в американском аналитическом центре RAND.Вернуться к статье31НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАлександр ЛукА чего Франции и России воевать друг с другом?Геннадий БережновПишут кто что придумает. Киев ждёт каждый день когда его присоединит Россия, а нужна ли она нам не думает. США уже Францию пугает агрессией России. Вместе курят и вместе пьют вместе чушь они несут!Сергей ГунькинОфигеть. Всё кому ни лень разглагольствуют о том как Россия на кого либо нападёт. Что за бред? Нам второй мировой по уши хватило. А эти писаки только с диванов воюют. Да кому вы нужны пока к нам не суетесь?Комментировать
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