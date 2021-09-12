M24

6 893 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Гунькин
    Офигеть. Всё кому ни лень разглагольствуют о том как Россия на кого либо нападёт. Что за бред? Нам второй мировой по ...В США предрекли Ф...
  • Геннадий Бережнов
    Пишут кто что придумает. Киев ждёт каждый день когда его присоединит Россия, а нужна ли она нам не думает. США уже ...В США предрекли Ф...
  • Александр Лук
    А чего Франции и России воевать друг с другом?В США предрекли Ф...

В США предрекли Франции быстрое поражение в случае войны с Россией

В США предрекли Франции быстрое поражение в случае войны с Россией

Франция не сможет оказывать России долгое сопротивление в случае войны, считают в американском аналитическом центре RAND.

Вернуться к статье
31
Обсудить
Александр Лук
А чего Франции и России воевать друг с другом?
Геннадий Бережнов
Пишут кто что придумает. Киев ждёт каждый день когда его присоединит Россия, а нужна ли она нам не думает. США уже Францию пугает агрессией России. Вместе курят и вместе пьют вместе чушь они несут!
Сергей Гунькин
Офигеть. Всё кому ни лень разглагольствуют о том как Россия на кого либо нападёт. Что за бред? Нам второй мировой по уши хватило. А эти писаки только с диванов воюют. Да кому вы нужны пока к нам не суетесь?

Картина дня

наверх