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Расчёты БПКРК «Бал» Тихоокеанского флота на Камчатке провели электронные пуски по целям в Тихом океане

Расчёты БПКРК «Бал» Тихоокеанского флота на Камчатке провели электронные пуски по целям в Тихом океане

Всего к тактическому учению было привлечено более 150 военнослужащих и порядка 20 единиц боевой техники.

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