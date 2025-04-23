Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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"У меня 20 лет отсижено": Исус Христос "спас" 45 мигрантов и попал под суд

"У меня 20 лет отсижено": Исус Христос "спас" 45 мигрантов и попал под суд

Русский компас Фото: Олег Рукавицын. Впрочем, дело на него заводят уже в пятый раз. Карина ДРУЖИНИНА Жизненный путь этого фигуранта судебного дела на первый взгляд не сильно выделяется из общей массы.

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