Кейн сделал дубль в 300-м матче в АПЛ. У него 198 голов в турнире

Харри Кейн сделал дубль в матче против «Кристал Пэлас» (4:0, идет второй тайм). Форвард «Тоттенхэма» отличился на 48-й и 53-й минутах в игре 19-го тура.
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