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В Британии назвали ложь об Украине самой большой с войны в Ираке

В Британии назвали ложь об Украине самой большой с войны в Ираке

Из-за правительственной пропаганды британцам неизвестно, что на самом деле произошло на Украине. Они никогда не вдавались в причины конфликта и верили в российскую угрозу, сообщил журналист и писатель Питер Хитченс в колонке для Daily Mail.

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