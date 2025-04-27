Из-за правительственной пропаганды британцам неизвестно, что на самом деле произошло на Украине. Они никогда не вдавались в причины конфликта и верили в российскую угрозу, сообщил журналист и писатель Питер Хитченс в колонке для Daily Mail.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии