Покупательница квартиры Долиной обжаловала в суде ее передачу певице

Полина Лурье, которая приобрела квартиру народной артистки России Ларисы Долиной, подала апелляционную жалобу в Хамовнический суд Москвы по поводу ранее вынесенного решения о признании этой сделки недействительной, сообщает РИА "Новости" .
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