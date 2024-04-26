Мошенники обманули бобруйчанина почти на 17 тысяч рублей - убедили ´задекларировать´ все деньги, переведя их на указанный сче...

Мошенники обманули бобруйчанина почти на 17 тысяч рублей - убедили ´задекларировать´ все деньги, переведя их на указанный счет, чтобы избежать обыскаВ милицию обратился 41-летний бобруйчанин, которого обманули мошенники.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии