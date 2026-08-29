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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Хорхе Масвидаль: «Лучший полулегковес в истории – это Жозе Альдо. Никто не сможет его превзойти»

Бывший боец UFC Хорхе Масвидаль назвал Жозе Альдо лучшим бойцом в истории полулегкого дивизиона.

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