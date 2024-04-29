Валерий Пякин. Вопрос-Ответ 29.04.2024. Фашизм Дугина и "забота" Лукашенко о сохранение Бандерастана

https://vk.com/fct_altai?z=video-64179184_456251219%2Fafc8eeb41a636ff111%2Fpl_wall_-64179184Лукашенко: ВСУ устали от конфликта, Киев должен начать переговорыУкраине нужны переговоры с Россией ради сохранения государственности, уверен Лукашенко.
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