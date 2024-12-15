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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Жаклен о падении в пасьюте: «Со мной по-нормальному не бывает, всегда что-то случается»

14 декабря на этапе Кубка мира в Хохфильцене прошла гонка преследования. Французский биатлонист шел лидером на финишном круге, но упал после контакта с норвежцем Йоханнесом Бо и в итоге взял серебро.

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