Грушко: США навязали союзникам членство Украины в НАТО

Интеграция разрушит остатки архитектуры евробезопасности Заместитель главы Министерства иностранных дел России Александр Грушко сообщил в интервью РИА Новости, что членство Украины в НАТО - это навязанный США союзникам геополитический проект.
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