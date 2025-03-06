Пользователи американских соцсетей пытаются разгадать тайну блондинки с Маском

Global Look Press/Aaron Schwartz/Keystone Press Agency Пользователи американских соцсетей вовсю обсуждают личность блондинки, которая сидела рядом с миллиардером Илоном Маском на выступлении президента США Дональда Трампа перед конгрессом.
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