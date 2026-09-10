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Татар-информ

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Зарипова назвала молодежь главным кадровым ресурсом Татарстана

Зарипова назвала молодежь главным кадровым ресурсом Татарстана

На фоне кадрового дефицита работодатели Татарстана все больше конкурируют за возможность не только привлечь, но и удержать сотрудников.

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