Ореховый Спас: традиции, запреты и приметы праздника, что можно есть в этот день Елена ГалицкаяВо вторник, 29 августа, православная церковь отмечает День Спаса Нерукотворного, в народе этот день называется Ореховым Спасом.
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