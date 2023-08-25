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Ореховый Спас: традиции, запреты и приметы праздника, что можно есть в этот день

Ореховый Спас: традиции, запреты и приметы праздника, что можно есть в этот день

Ореховый Спас: традиции, запреты и приметы праздника, что можно есть в этот день Елена ГалицкаяВо вторник, 29 августа, православная церковь отмечает День Спаса Нерукотворного, в народе этот день называется Ореховым Спасом.

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