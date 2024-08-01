На Урале силовики задержали нелегального мигранта за секс с подростком

Иностранный "специалист" вступил в половую связь с несовершеннолетней прямо в общественном месте.На Среднем Урале в городе Ревда полицейские совместно с активистами "Русской общины" задержали мигранта за секс с подростком.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии