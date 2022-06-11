Журналистская Правда

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Николай Стариков: Удар по репутации с наемниками вынудит Джонсона действовать в тени

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) приговорил к смертной казни граждан Великобритании Шона Пиннера и Эйдена Аслина, а также марокканца Саадуна Брагима, обвиненных в участии в боевых действиях на стороне Украины в качестве наемников.

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