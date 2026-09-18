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Путин назвал развитую авиасеть важным условием связанности регионов России

Путин назвал развитую авиасеть важным условием связанности регионов России

Развитая авиасеть является важным условием связанности регионов России. Об этом 18 сентября заявил президент РФ Владимир Путин во время презентации новых объектов гражданской авиации в формате видеоконференции.

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