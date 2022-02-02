Минский процесс скорее мертв, чем жив

Возникает вопрос, а что понимать под минским процессом, если один из участников переговоров ― Украина ― с самого начала и не думал выполнять его условия, а западные политики все время делали и делают вид, что не замечают этого.
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