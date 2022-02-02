Berg PRESS

459 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей ЕВ
    Немцыы долба.... что"пляшут по американскую "дудку"МИД РФ обязал Deu...
  • Сергей ЕВ
    Немцы за что боролись со своей псевдодемократией, на то и напоролисьМИД ФРГ: Меры про...
  • Александр борисов
    что то сенатор не то говорит, ведь эрдоган дружбан нашего ВВП, мы ж им (туркам) за свой счет газопрод построили, газ ...Сенатор Климов на...

Минский процесс скорее мертв, чем жив

Минский процесс скорее мертв, чем жив

Возникает вопрос, а что понимать под минским процессом, если один из участников переговоров ― Украина ― с самого начала и не думал выполнять его условия, а западные политики все время делали и делают вид, что не замечают этого.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх