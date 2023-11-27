Банк Англии попал под критику Комитета по финансам за прогноз инфляции

Доклад Комитета лордов по финансам и экономическим вопросам раскритиковал Банк Англии за использование некачественных моделей прогнозирования и отсутствие интеллектуального разнообразия в рядах его руководства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии