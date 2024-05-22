Турнир по панкратиону на Кубок губернатора Сахалинской области пройдет на летном поле "Пушистый"

В рамках юбилейного X фестиваля авиации, музыки и спорта "Крылья Сахалина", который пройдет на аэродроме "Пушистый" с 19 по 21 июля, состоится турнир по панкратиону MFP-248 на Кубок губернатора Сахалинской области.