Недавно написал подписчик, раздражённый тем, что везде где только можно, у него просят копию паспорта: «Почему банк без моего согласия сканирует паспорт, могу ли я это запретить?» Читать статью: Можно ли запретить банку копировать мой паспорт.
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