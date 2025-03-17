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Я РАБОТАЮ В БАНКОМАТЕ

2 подписчика

Можно ли запретить банку копировать мой паспорт

Недавно написал подписчик, раздражённый тем, что везде где только можно, у него просят копию паспорта: «Почему банк без моего согласия сканирует паспорт, могу ли я это запретить?» Читать статью: Можно ли запретить банку копировать мой паспорт.

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