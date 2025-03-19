"Как прежде уже не будет",- сказал сегодня Владимир Путин, на выступая на сессии РСПП.Эту фразу россияне услышали первый раз 11 лет назад, когда произошел поворотный момент в истории России - Крым вернулся в родную гавань.
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