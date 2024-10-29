Не столицей едины: названы самые перспективные для жилого строительства регионы России

Наибольшим потенциалом роста рынка жилой недвижимости среди регионов РФ обладают Дагестан, Калмыкия и Республика Алтай, если исходить из динамики роста цен на многоквартирные дома за последние три года и низкого уровня обеспеченности возводимым жильем на душу населения.
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