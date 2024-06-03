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«Додо Пицца» подала в суд на Telegram

«Додо Пицца» подала в суд на Telegram

Компания «Додо Франчайзинг» (сеть пиццерий «Додо Пицца») обратилась в мае в арбитражный суд Коми с иском против Telegram Free Zone Company With Limited Liability (Telegram) и требованием признать действия ответчика актами недобросовестной конкуренции и передать ей один из Telegram-каналов с названием Dodo Pizza, пишет ТАСС со ссылкой на материалы суда.

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