Пять голов до рекорда Гретцки: Овечкин забросил «Виннипегу» 889-ю шайбу

Овечкин снова забил и сократил отставание от Гретцки до пяти шайб «Вашингтон Кэпиталз» в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) проиграли своему основному конкуренту в борьбе за Президентский кубок — «Виннипег Джетс».