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Пять голов до рекорда Гретцки: Овечкин забросил «Виннипегу» 889-ю шайбу

Пять голов до рекорда Гретцки: Овечкин забросил «Виннипегу» 889-ю шайбу

Овечкин снова забил и сократил отставание от Гретцки до пяти шайб «Вашингтон Кэпиталз» в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) проиграли своему основному конкуренту в борьбе за Президентский кубок — «Виннипег Джетс».

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