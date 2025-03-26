Пять голов до рекорда Гретцки: Овечкин забросил «Виннипегу» 889-ю шайбу

Овечкин снова забил и сократил отставание от Гретцки до пяти шайб «Вашингтон Кэпиталз» в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) проиграли своему основному конкуренту в борьбе за Президентский кубок — «Виннипег Джетс».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии