Судьба S&P 500 в руках разработчиков ИИ

Рост прибылей крупных технологических компаний может замедлиться. Судьба S&P 500 все больше зависит от того, сможет ли горстка крупнейших технологических компаний использовать инвестиции в ИИ для получения еще большей прибыли, сообщает Bloomberg.
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