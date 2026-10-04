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860 млн км оптоволокна к 2030 году — спрос со стороны ЦОД стремительно растёт

860 млн км оптоволокна к 2030 году — спрос со стороны ЦОД стремительно растёт

ИИ-центры обработки данных становятся новым двигателем отрасли Китайская компания Yangtze Optical Fibre and Cable (YOFC), которая является одним из мировых лидеров по производству оптического волокна, заготовок для него и волоконно-оптических кабелей, отмечает устойчивый рост инвестиций в вычислительную инфраструктуру в Китае и за рубежом.

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