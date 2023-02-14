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Василий Карасев: «МБА находится в яме, из которой нужно выбираться»

Главный тренер МБА Василий Карасев после поражения от «Локомотива-Кубань» (60:89) отметил спад в игре своей команды.

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