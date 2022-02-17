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Ну вот и пришло твоё время, Валера

Ну вот и пришло твоё время, Валера

Сообщаю читателям прискорбную новость: в Москве сотрудники правоохраны задержали выдающегося, глубокоуважаемого, высокопоставленного потребителя инсайдов и члена могущественных тайных сообществ, которые в разы сильнее ФСБ, СВР и Управления Генштаба.

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