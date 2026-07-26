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Геоинженерный метод охлаждения Земли может иметь неожиданные последствия для климата

Геоинженерный метод охлаждения Земли может иметь неожиданные последствия для климата

Южное колебание Эль-Ниньо влияет на погодные условия по всему миру / © NASA Климатологи из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре решили выяснить, как геоинженерия может повлиять на морские экосистемы.

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