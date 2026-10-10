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Русский Днепропетровск

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В городах будут бои. Что делать и куда эвакуироваться жителям Славянска и Краматорска

В городах будут бои. Что делать и куда эвакуироваться жителям Славянска и Краматорска

Александр Чаленко 10 октября 2026 г., 11:09   Для ВСУ военная ситуация в «поясе крепостей» Краматорско-Славянской городской агломерации с каждым днем всё ….

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