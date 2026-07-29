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Алмазы Gem Diamonds принесли 16 млн долларов за восемь крупных камней

Алмазы Gem Diamonds принесли 16 млн долларов за восемь крупных камней

Алмазный рынок переживает трудные времена. Сочетание падения цен, роста предложения синтетических камней, ослабленного спроса на ключевых рынках и геополитической неопределённости давит на показатели отрасли по всем фронтам.

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