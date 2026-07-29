Алмазы Gem Diamonds принесли 16 млн долларов за восемь крупных камней

Алмазный рынок переживает трудные времена. Сочетание падения цен, роста предложения синтетических камней, ослабленного спроса на ключевых рынках и геополитической неопределённости давит на показатели отрасли по всем фронтам.
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