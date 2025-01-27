Укрепление доллара перед заседанием ФРС США сбило цены на золото

Цены на золото снизились под давлением укрепления доллара, в то время как инвесторы сосредоточились на первом в 2025 году заседании Федеральной резервной системы в поисках дополнительных указаний относительно траектории процентной ставки в США.
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