Трейдер Старт 2016
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Трейдер Старт 2016

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Укрепление доллара перед заседанием ФРС США сбило цены на золото

Укрепление доллара перед заседанием ФРС США сбило цены на золото

Цены на золото снизились под давлением укрепления доллара, в то время как инвесторы сосредоточились на первом в 2025 году заседании Федеральной резервной системы в поисках дополнительных указаний относительно траектории процентной ставки в США.

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