«Некрасивая, непорядочная и нечестная», – Маргарите Симоньян после слов о Галкине снова сделали больно

Общественность продолжает бурно обсуждать громкое высказывание Маргариты Симоньян о Максиме Галкине. На днях журналистка назвала пародиста представителем нетрадиционной ориентации и заявила, что тот женился на Примадонне лишь ради обогащения и славы.