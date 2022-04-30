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«Некрасивая, непорядочная и нечестная», – Маргарите Симоньян после слов о Галкине снова сделали больно

«Некрасивая, непорядочная и нечестная», – Маргарите Симоньян после слов о Галкине снова сделали больно

Общественность продолжает бурно обсуждать громкое высказывание Маргариты Симоньян о Максиме Галкине. На днях журналистка назвала пародиста представителем нетрадиционной ориентации и заявила, что тот женился на Примадонне лишь ради обогащения и славы.

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