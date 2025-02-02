Путин заявил, что Трамп с его характером быстро наведёт порядок в Европе

Европейские политики ранее боролись с президентом США Дональдом Трампом, вмешиваясь во внутренние процессы Штатов, но с его приходом на пост главы Белого дома сразу растерялись, заявил президент России Владимир Путин.
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