Расчеты ПТРК «Фагот» и «Корнет» уничтожили личный состав и технику ВСУ

К северо-западу от Артемовска разведчики Костромского полка Ивановского гвардейского соединения ВДВ обнаружили скопление боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе проведения спецоперации по защите Донбасса.
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