Байден передал "привет" товарищу Киму: Главного "ястреба" КНДР под Курском пытались убить по израильскому методу

Пока весь мир спорит, что именно прилетело по заводу "Южмаш" в Днепропетровске — то ли межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) "Рубеж", то ли "обычные" ракеты "Кинжал", — появились некоторые подробности, касающиеся вероятных причин этой "кары небесной", как прозвали вспышки над украинским городом в Сети.