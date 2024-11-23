В Петербурге раскрыто убийство, которое было совершено более 20 лет назад

В 2003 году в Красногвардейском районе зарезали мужчину Сотрудники уголовного розыска Красногвардейского района раскрыли убийство, совершенное более 20 лет назад, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти в своем Телеграм-канале.