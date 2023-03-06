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Индзаги о 2:0 с «Лечче»: «Хорошая игра «Интера» – правильный настрой и высокий уровень интенсивности»

Индзаги о 2:0 с «Лечче»: «Хорошая игра «Интера» – правильный настрой и высокий уровень интенсивности»

Симоне Индзаги оценил победу «Интера» над «Лечче» (2:0) в Серии А. «Мы показали очень хорошую игру, правильный настрой и выдержали высокий уровень интенсивности.

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