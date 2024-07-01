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За выходные в Приморье произошло 95 ДТП

За выходные в Приморье произошло 95 ДТП

Госавтоинспекция Приморского края опубликовала статистику по автоавариям за 29 и 30 июня. Всего за прошедшие выходные произошло 95 ДТП, в которых в основном были повреждены автомобили, но не обошлось и без погибших, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю.

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