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Израиль получил ответ от ХАМАС по вопросу освобождения заложников

Израиль получил ответ от ХАМАС по вопросу освобождения заложников

Израиль получил ответ от ХАМАС через посредников после заключения сделки по освобождению заложников. Об этом стало известно из совместного заявления канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и разведывательной службы "Моссад".

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