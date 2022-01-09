Четыре дня и три ночи «Армении»: наказание виновных и судьба выживших

После рассмотрения всех прочих вопросов попробуем разобраться с тем, кто понёс наказание за гибель теплохода «Армения», и куда могли подеваться жертвы катастрофы Что касается виновных, установленных следствием, то список их известен и не велик.
После рассмотрения всех прочих вопросов попробуем разобраться с тем, кто понёс наказание за гибель теплохода «Армения», и куда могли подеваться жертвы катастрофы Что касается виновных, установленных следствием, то список их известен и не велик.
Свежие комментарии