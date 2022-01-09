Berg PRESS

439 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Геннадий Бережнов
    И почему это Германия не слушает Киев? Шольц, вы что там творите?Посол Мельник с у...
  • Виктор Асманкин
    Посёл потребовал от немцев , а треболка ещё не аырослаПосол Украины пот...
  • Игорь Егоров
    Верные шавки Вашингтона, опять оказались к качестве  ковриков для вытирания обуви.Правительству США...

Четыре дня и три ночи «Армении»: наказание виновных и судьба выживших

Четыре дня и три ночи «Армении»: наказание виновных и судьба выживших

После рассмотрения всех прочих вопросов попробуем разобраться с тем, кто понёс наказание за гибель теплохода «Армения», и куда могли подеваться жертвы катастрофы Что касается виновных, установленных следствием, то список их известен и не велик.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх