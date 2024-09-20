Как жители Гонконга живут в «квартирах» по 2 кв.м

На фоне некоторых жилищ в Китае отечественные малогабаритки покажутся раем на земле. Отдельные граждане, знакомые с «китайским вопросом» мрачно иронизируют на тему о том, что ужасные условия многих жителей Гонконга (и не только) – это своеобразная плата за прогресс.