Минобороны: ВС России поразили цех производства беспилотников ВСУ

Российские силы поразили цех производства беспилотников ВСУ. Об этом сообщило Минобороны. Кроме того, ВС России нанесли эффективный удар по украинской радиолокационной станции кругового обзора с фазированной антенной решеткой «Пеликан» и поразили живую силу и технику противника в 104 районах.