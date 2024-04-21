Минобороны: ВС России поразили цех производства беспилотников ВСУ

Российские силы поразили цех производства беспилотников ВСУ. Об этом сообщило Минобороны. Кроме того, ВС России нанесли эффективный удар по украинской радиолокационной станции кругового обзора с фазированной антенной решеткой «Пеликан» и поразили живую силу и технику противника в 104 районах.
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