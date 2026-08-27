В Ульяновске завершено расследование уголовного дела по факту мошенничества по предлогом фиктивной беременности и рождения детей

Следственным отделом ОМВД России по Засвияжскому району города Ульяновска завершено расследование уголовного дела в отношении местной жительницы, обвиняемой в мошенничестве под предлогом беременности и последующего рождения детей.
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