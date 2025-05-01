Россияне чаще всего смотрят на английском блоги MrBeast и селебрити

Каждый четвертый (38%) россиянин признался, что периодически смотрит контент на английском языке. Первое место заняли личные блоги, Reels и влоги иностранных звезд (Ким Кардашьян, Джастин Бибер, Бейонсе и др.
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