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Россияне чаще всего смотрят на английском блоги MrBeast и селебрити

Россияне чаще всего смотрят на английском блоги MrBeast и селебрити

Каждый четвертый (38%) россиянин признался, что периодически смотрит контент на английском языке. Первое место заняли личные блоги, Reels и влоги иностранных звезд (Ким Кардашьян, Джастин Бибер, Бейонсе и др.

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